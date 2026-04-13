Holcim Aktie News: Holcim am Mittag tiefer

Die Holcim-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 71,76 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'078 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Holcim-Aktie bis auf 71,20 CHF. Bei 72,14 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194'341 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Mit einem Zuwachs von 15,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,97 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 70,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 CHF belaufen. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.07.2026 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Holcim dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,57 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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