Holcim Aktie News: Holcim am Donnerstagnachmittag fester

Um 04:28 Uhr ging es für das Holcim-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 98,06 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'922 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Holcim-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,26 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 97,40 CHF. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 646'588 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 98,26 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 0,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,44 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 33,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,97 CHF. Im Vorjahr erhielten Holcim-Aktionäre 2,80 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 20.02.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2024 5,78 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch