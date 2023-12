Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag höher

Um 04:28 Uhr ging es für das Holcim-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 66,12 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'152 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Holcim-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,22 CHF. Bei 65,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 569'135 Holcim-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,22 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Holcim-Aktie mit einem Kursplus von 0,15 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,52 CHF am 16.12.2022. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 42,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Holcim veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5'725,00 CHF – eine Minderung von -30,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8'240,00 CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Holcim am 28.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Holcim rechnen Experten am 28.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,22 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch