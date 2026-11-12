Holcim Aktie News: Holcim steigt am Nachmittag

Das Papier von Holcim legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 75,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'122 Punkten tendiert. Die Holcim-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,00 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,36 CHF. Bisher wurden via SIX SX 328'474 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,61 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 20,19 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holcim ein EPS von -5,21 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.70 Mrd. CHF gelegen.

Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Holcim ein EPS in Höhe von 3,76 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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