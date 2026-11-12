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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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12.11.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim reagiert am Mittag positiv

Holcim Aktie News: Holcim reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Holcim gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Holcim-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 75,94 CHF.

Holcim
75.08 CHF -0.16%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 75,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'174 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Holcim-Aktie bis auf 76,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,36 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 197'394 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2026 auf bis zu 82,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Holcim-Aktie 26,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.03.2018 hat Holcim die Kennzahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF im Vergleich zu 6.70 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Holcim möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,76 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 7522 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 11.9397 5.83 162169976
Long 25.9379 1.20 162353762
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.1649 6.86 162353928
Short 18.3463 2.70 158464433
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Holcim am 12.11.2026

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