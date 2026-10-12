Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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12.10.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von Holcim gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 63,98 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 63,98 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'892 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Holcim-Aktie legte bis auf 64,08 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,66 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 205'239 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 22,49 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Abschläge von 6,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 CHF belaufen. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.70 Mrd. CHF gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.
Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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