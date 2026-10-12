Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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12.10.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von Holcim gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 63,40 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 63,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'820 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 63,32 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,66 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 94'410 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,54 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 30,19 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 5,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.70 Mrd. CHF eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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