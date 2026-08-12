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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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12.08.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Holcim. Zuletzt stieg die Holcim-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 72,08 CHF.

Holcim
72.40 CHF 2.25%
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Um 09:28 Uhr stieg die Holcim-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 72,08 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'539 Punkten tendiert. Die Holcim-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,32 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,90 CHF. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37'163 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,51 Prozent. Bei 60,10 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Holcim-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Holcim 1,70 CHF aus. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 26.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Holcim ein EPS in Höhe von 3,68 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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