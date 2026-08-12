Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Holcim-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 71,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'446 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Holcim-Aktie bei 72,74 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 71,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 283'649 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,54 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 14,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 60,10 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 CHF aus. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 6.70 Mrd. CHF, gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 26.02.2027 gerechnet. Am 25.02.2028 wird Holcim schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,68 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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