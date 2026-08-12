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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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12.08.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Anleger greifen bei Holcim am Mittwochmittag zu

Holcim Aktie News: Anleger greifen bei Holcim am Mittwochmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Holcim. Im SIX SX-Handel gewannen die Holcim-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Holcim
72.40 CHF 2.25%
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Die Holcim-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 72,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'474 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Holcim-Aktie bis auf 72,48 CHF. Mit einem Wert von 71,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 150'338 Holcim-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2026 auf bis zu 82,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 20,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6.70 Mrd. CHF, gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,68 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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