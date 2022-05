Holcim Aktie News: Holcim präsentiert sich fester

Das Papier von Holcim konnte zuletzt klettern und stieg im BX World-Handel um 2.0 Prozent auf 45.64 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'540 Punkten tendiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Holcim ein EPS in Höhe von 4.52 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Holcim Ltd. (vormals LafargeHolcim Ltd.) ist weltweit einer der grössten Anbieter von Baustoffen wie Zement, Kies, Sand, Transportbeton und Betonzusatzmittel. Zusätzlich zu dem Kerngeschäft bietet die Gruppe Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Management, Maschinenbau und Support an. Das Unternehmen strebt ein zirkuläres Geschäftsmodell an und ist bemüht nachhaltigere Baustoffe zu entwickeln. Lösungen wie ECOPact ermöglichen klimaneutrales Bauen und mit Produktinnovationen wie Susteno bietet Holcim auch umweltfreundlichere Baustoffe an, in denen Abfallstoffe wiederverwendet oder energetisch genutzt werden.

