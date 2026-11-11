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11.11.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Holcim zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Holcim zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 75,48 CHF.
Das Papier von Holcim konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 75,48 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'044 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Holcim-Aktie legte bis auf 75,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 75,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 16'765 Holcim-Aktien umgesetzt.
Am 03.02.2026 markierte das Papier bei 82,54 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Holcim-Aktie derzeit noch 9,35 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 25,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,76 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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