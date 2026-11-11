Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochnachmittag in Rot

Die Holcim-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 75,14 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'029 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Holcim-Aktie bei 74,70 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 75,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 257'231 Holcim-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF. 9,85 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,02 Prozent.

Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.70 Mrd. CHF gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,76 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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