Holcim Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Holcim

Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 75,04 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'000 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Holcim-Aktie bis auf 74,94 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,80 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 129'811 Aktien.

Bei einem Wert von 82,54 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.70 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,76 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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