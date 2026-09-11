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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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11.09.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim präsentiert sich am Vormittag fester

Holcim Aktie News: Holcim präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Holcim gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 70,66 CHF zu.

Holcim
70.21 CHF -0.83%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Holcim-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 70,66 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'785 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Holcim-Aktie sogar auf 71,20 CHF. Mit einem Wert von 70,88 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 39'204 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 16,81 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Holcim-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Holcim 1,70 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals präsentierte Holcim am 02.03.2018. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,72 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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