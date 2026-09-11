Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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11.09.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim gibt am Freitagnachmittag nach
Die Aktie von Holcim gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 70,24 CHF.
Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 70,24 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'792 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Holcim-Aktie bis auf 69,76 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,88 CHF. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 372'875 Stück gehandelt.
Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 14,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,10 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,44 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.03.2018 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holcim ein EPS von -5,21 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6.70 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 26.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,72 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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