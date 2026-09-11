Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Mittag tiefer

Um 12:28 Uhr ging es für die Holcim-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 70,24 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'821 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 69,76 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,88 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 213'748 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 17,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 CHF, nach 1,70 CHF im Jahr 2025. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,72 CHF je Holcim-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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