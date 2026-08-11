Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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11.08.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Holcim gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 70,60 CHF abwärts.
Das Papier von Holcim gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 70,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'658 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Holcim-Aktie bis auf 70,50 CHF. Bei 70,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 36'949 Holcim-Aktien umgesetzt.
Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 CHF aus. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Holcim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,68 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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