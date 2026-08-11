Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag fester

Das Papier von Holcim legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 71,76 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'606 Punkten liegt. Bei 71,78 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 70,90 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 285'372 Holcim-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Gewinne von 15,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Holcim-Aktie derzeit noch 16,25 Prozent Luft nach unten.

Für Holcim-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 CHF ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Holcim-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,68 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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