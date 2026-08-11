Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’792 -0.3%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9360 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’368 -0.5%  Bitcoin 51’599 -0.3%  Dollar 0.8110 0.1%  Öl 89.2 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Alcon43249246Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung
Tesla-Aktie hinter S&P 500 zurück: Roth MKM sieht trotzdem Aufwärtspotenzial
Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial
Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften
Plug Power macht Fortschritte bei der Profitabilität - Aktie zieht an
Suche...
Plus500 Depot

Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag fester

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Holcim. Zuletzt stieg die Holcim-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 71,76 CHF.

Holcim
70.81 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Holcim legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 71,76 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'606 Punkten liegt. Bei 71,78 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 70,90 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 285'372 Holcim-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Gewinne von 15,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Holcim-Aktie derzeit noch 16,25 Prozent Luft nach unten.

Für Holcim-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 CHF ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Holcim-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,68 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingebracht

Holcim-Aktie in Rot: Verkauf des Philippinen-Geschäfts

Holcim-Aktie verliert: Etwas mehr Umsatz im ersten Halbjahr - Betriebsgewinn stabil

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4688 16.06.2028 157231683
Long 11.7541 15.12.2028 151874693
Long 717 18.09.2026 151031428
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4688 17.12.2027 156034532
Short 11.0308 18.12.2026 158463448
Short 358.5 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2424 11.35 154809780
Long 12.1525 5.63 155268994
Long 21.0882 2.03 156704920
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.17 10.96 152989618
Short 8.6386 8.73 158464433
Short 21.0882 2.06 159435551
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.62 146215911
Long 8 -13.18 147182342
Long 12 -9.05 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Holcim AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten