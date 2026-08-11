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11.08.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagmittag in Rot

Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Holcim. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 70,42 CHF.

Holcim
70.81 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 70,42 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'600 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Holcim-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,36 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 70,90 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 102'037 Holcim-Aktien umgesetzt.

Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 14,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 14,65 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 CHF. Am 02.03.2018 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Holcim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,68 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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