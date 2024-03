Holcim Aktie News: Holcim verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Um 04:28 Uhr fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 75,14 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'656 Punkten notiert. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,68 CHF nach. Bei 75,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 407'858 Holcim-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 75,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 0,88 Prozent zulegen. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,34 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,68 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,80 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,91 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 28.02.2024. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -10,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7'342,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8'240,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Holcim.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Holcim ein EPS in Höhe von 5,71 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch