Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Holcim-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 75,74 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'034 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Holcim-Aktie bei 76,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,30 CHF. Zuletzt wechselten 434'732 Holcim-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Gewinne von 8,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Mit Abgaben von 20,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals präsentierte Holcim am 02.03.2018. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Holcim-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,76 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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