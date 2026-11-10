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10.11.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagmittag im Aufwind
Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Holcim-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 76,32 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 76,32 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'057 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Holcim-Aktie bisher bei 76,34 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,30 CHF. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 224'393 Stück gehandelt.
Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 21,25 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF aus. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.70 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.70 Mrd. CHF.
Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Am 25.02.2028 wird Holcim schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,76 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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