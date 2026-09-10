Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 71,54 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'840 Punkten tendiert. Bei 71,88 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Holcim-Aktie bei 71,26 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,56 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 30'875 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 15,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 CHF je Holcim-Aktie. Die Zahlen des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals präsentierte Holcim am 02.03.2018. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.70 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.70 Mrd. CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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