Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’799 0.0%  SPI 19’501 -0.1%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’551 -0.1%  Euro 0.9429 0.1%  EStoxx50 6’305 -0.1%  Gold 4’396 -0.1%  Bitcoin 63’184 -0.3%  Dollar 0.8104 0.1%  Öl 102.1 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis unter Druck: Zinserhöhungsfantasie belastet
AB Foods-Aktie bricht ein: Zucker-Geschäft und Primark unter Druck
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight
Darum legt der Euro zum Franken leicht zu
Suche...
Plus500 Depot

Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Die Aktie von Holcim zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Bei der Holcim-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 71,54 CHF.

Holcim
70.80 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 71,54 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'840 Punkten tendiert. Bei 71,88 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Holcim-Aktie bei 71,26 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,56 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 30'875 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 15,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 CHF je Holcim-Aktie. Die Zahlen des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals präsentierte Holcim am 02.03.2018. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.70 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.70 Mrd. CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie

Holcim-Aktie in Rot: Investition in Cloud Cycle für Echtzeit-Qualitätskontrolle

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Holcim-Aktie im Plus: Erste Produktionslinie für kalzinierten Ton in Tschechien eröffnet

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.425 17.12.2027 146427186
Long 11.88 18.12.2026 153255433
Long 713.0001 16.10.2026 158827908
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.4968 18.12.2026 158463448
Short 712.8 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2735 11.50 154868436
Long 11.88 6.15 155268995
Long 16.9714 3.43 156704921
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9882 10.87 152989618
Short 8.2884 8.65 158464433
Short 12.7286 4.79 157689167
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 146215911
Long 8 -12.30 147182342
Long 12 -8.33 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Holcim AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten