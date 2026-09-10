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10.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Donnerstagmittag in Grün

Holcim Aktie News: Holcim am Donnerstagmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Holcim. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 72,06 CHF zu.

Holcim
70.80 CHF -1.05%
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Das Papier von Holcim legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 72,06 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'803 Punkten liegt. Bei 72,52 CHF erreichte die Holcim-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 71,56 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 213'245 Holcim-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Holcim-Aktie. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 16,60 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 CHF, nach 1,70 CHF im Jahr 2025. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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