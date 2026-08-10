Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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10.08.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Montagvormittag mit Kursplus
Die Aktie von Holcim gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Holcim-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 71,00 CHF.
Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 71,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'570 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Holcim-Aktie bis auf 71,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 70,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 29'120 Holcim-Aktien.
Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. 16,25 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Holcim-Aktie derzeit noch 15,35 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 CHF aus. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,68 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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