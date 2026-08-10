Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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10.08.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Holcim gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 71,14 CHF zu.
Die Holcim-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 71,14 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'557 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Holcim-Aktie bei 72,02 CHF. Bei 70,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 364'287 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. 16,02 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,10 CHF am 09.03.2026. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 18,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 CHF belaufen. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Holcim-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,68 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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