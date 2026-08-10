Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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10.08.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Holcim gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Holcim-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 71,72 CHF.
Das Papier von Holcim legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 71,72 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'578 Punkten notiert. Die Holcim-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,78 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 70,70 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 170'986 Holcim-Aktien den Besitzer.
Am 03.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,54 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,20 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 CHF aus. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.70 Mrd. CHF gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,68 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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