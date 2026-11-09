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09.11.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Montagvormittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Holcim zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Holcim-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 73,20 CHF.
Die Holcim-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 73,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'797 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Holcim-Aktie bis auf 73,30 CHF. Die Holcim-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,04 CHF ab. Bei 73,04 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 25'183 Holcim-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 11,32 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,10 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 21,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Holcim am 02.03.2018 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,76 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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