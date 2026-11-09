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09.11.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Montagnachmittag fester

Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Holcim gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Holcim zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 74,52 CHF.

Holcim
74.26 CHF 1.51%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Holcim zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 74,52 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'911 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Holcim-Aktie bei 74,60 CHF. Bei 73,04 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 263'988 Holcim-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 19,35 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holcim ein EPS von -5,21 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF im Vergleich zu 6.70 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 25.02.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,76 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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