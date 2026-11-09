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09.11.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim macht am Montagmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Holcim. Zuletzt stieg die Holcim-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 73,58 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 73,58 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'866 Punkten liegt. Bei 73,72 CHF erreichte die Holcim-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 73,04 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100'140 Stück gehandelt.
Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 12,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,10 CHF am 09.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,32 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,21 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Holcim -5,21 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.70 Mrd. CHF gelegen.
Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,76 CHF je Aktie in den Holcim-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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