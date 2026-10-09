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09.10.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Holcim gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Holcim-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 63,76 CHF.

Holcim
63.84 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen

Die Holcim-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 63,76 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'784 Punkten tendiert. Bei 63,80 CHF erreichte die Holcim-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,58 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'794 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,54 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 22,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,74 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 CHF, nach 1,70 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals präsentierte Holcim am 02.03.2018. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Holcim-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,71 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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