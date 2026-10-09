Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 63,46 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'807 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Holcim-Aktie bisher bei 64,14 CHF. Bei 63,58 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 242'900 Holcim-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 30,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,29 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals präsentierte Holcim am 02.03.2018. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.70 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.70 Mrd. CHF.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,71 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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