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09.09.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim stabilisiert sich am Vormittag

Holcim Aktie News: Holcim stabilisiert sich am Vormittag

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 73,54 CHF an der Tafel.

Holcim
72.45 CHF -1.47%
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Die Holcim-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 73,54 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'983 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Holcim-Aktie sogar auf 73,58 CHF. Die Holcim-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,96 CHF nach. Bei 73,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 51'867 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 10,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie.

Nach 1,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 CHF je Holcim-Aktie. Am 02.03.2018 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorgestellt. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.70 Mrd. CHF gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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