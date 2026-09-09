Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr rutschte die Holcim-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,6 Prozent auf 71,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'861 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Holcim-Aktie bis auf 70,86 CHF. Bei 73,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 488'734 Holcim-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 82,54 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2026). Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 15,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Holcim-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Holcim möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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