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09.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochmittag mit Verlusten

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Holcim. Zuletzt ging es für die Holcim-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 72,58 CHF.

Holcim
72.45 CHF -1.47%
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Das Papier von Holcim gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 72,58 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'927 Punkten steht. Die Holcim-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,28 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 186'113 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 12,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,19 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 CHF je Holcim-Aktie. Am 02.03.2018 hat Holcim die Kennzahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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