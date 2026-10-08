Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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08.10.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Holcim
Die Aktie von Holcim gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 62,80 CHF.
Die Holcim-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 62,80 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'656 Punkten liegt. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,68 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,24 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 45'755 Holcim-Aktien.
Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Holcim-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 4,30 Prozent sinken.
Nachdem Holcim seine Aktionäre 2025 mit 1,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF je Aktie ausschütten. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,71 CHF je Holcim-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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