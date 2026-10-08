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08.10.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag auf rotem Terrain

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 63,04 CHF nach.

Holcim
63.50 CHF 1.28%
Kaufen Verkaufen

Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 63,04 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'709 Punkten steht. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,14 CHF nach. Bei 63,24 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 387'704 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 23,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Abschläge von 4,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,71 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Short 639.2 18.12.2026 146427154
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 8 -14.01 147182342
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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