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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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08.10.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag mit Einbussen

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Holcim. Zuletzt fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 62,50 CHF ab.

Holcim
62.70 CHF -2.07%
Kaufen Verkaufen

Die Holcim-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 62,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'666 Punkten steht. Bei 62,46 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 63,24 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 181'275 Stück.

Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Holcim-Aktie derzeit noch 32,06 Prozent Luft nach oben. Bei 60,10 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,84 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Holcim-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Holcim 1,70 CHF aus. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.70 Mrd. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,71 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 630.8 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2506 11.53 153511733
Long 11.6815 6.16 154020928
Long 17.0486 3.43 154811463
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0654 13.21 160676096
Short 12.3686 5.04 161357125
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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