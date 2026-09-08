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08.09.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim büsst am Dienstagvormittag ein

Holcim Aktie News: Holcim büsst am Dienstagvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Holcim. Zuletzt fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 73,12 CHF ab.

Holcim
73.01 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 73,12 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'119 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Holcim-Aktie bis auf 72,92 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,00 CHF. Zuletzt wechselten 123'851 Holcim-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 82,54 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2026). Gewinne von 12,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,81 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 CHF belaufen. Am 02.03.2018 äusserte sich Holcim zu den Kennzahlen des am 31.12.2017 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Holcim möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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