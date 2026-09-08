Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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08.09.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 73,06 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Holcim-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 73,06 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'065 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Holcim-Aktie bis auf 72,36 CHF. Bei 73,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 534'632 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,98 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Mit einem Kursverlust von 17,74 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 CHF belaufen. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,72 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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