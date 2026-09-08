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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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08.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Holcim

Holcim Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Holcim

Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 73,64 CHF.

Holcim
73.53 CHF -0.52%
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Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 73,64 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'106 Punkten steht. Im Tief verlor die Holcim-Aktie bis auf 72,36 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 73,00 CHF. Zuletzt wechselten 259'203 Holcim-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,54 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,39 Prozent.

Nachdem Holcim seine Aktionäre 2025 mit 1,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holcim ein EPS von -5,21 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,72 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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