08.08.2025 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim macht am Nachmittag Boden gut

Holcim Aktie News: Holcim macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Holcim gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Holcim konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 67,82 CHF.

Um 16:28 Uhr wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 67,82 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'853 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Holcim-Aktie bis auf 68,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,82 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 219'055 Stück.

Am 07.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,77 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,17 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,71 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Holcim-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,76 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Holcim 3,10 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holcim ein EPS von -5,21 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Holcim möglicherweise am 26.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,39 CHF je Holcim-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

