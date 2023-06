Holcim Aktie News: Holcim zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 04:28 Uhr ging es für das Holcim-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 58,52 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'300 Punkten liegt. Bei 59,02 CHF erreichte die Holcim-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,62 CHF. Bisher wurden heute 768'813 Holcim-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2023 bei 60,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 3,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,21 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,00 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Holcim liess sich am 21.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8'045,00 CHF, während im Vorjahreszeitraum 6'992,00 CHF ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Holcim wird am 27.07.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 5,11 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch