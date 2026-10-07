Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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07.10.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Holcim gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 65,42 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 65,42 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'774 Punkten realisiert. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,30 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,54 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 22'388 Stück.
Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Holcim-Aktie 8,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Am 02.03.2018 äusserte sich Holcim zu den Kennzahlen des am 31.12.2017 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,21 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Holcim -5,21 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt.
Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.
Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,71 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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