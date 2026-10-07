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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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07.10.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Holcim. Zuletzt fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 63,96 CHF ab.

Holcim
62.51 CHF -2.36%
Kaufen Verkaufen

Die Holcim-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 63,96 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'768 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Holcim-Aktie bis auf 63,88 CHF. Bei 65,54 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 344'264 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,54 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 29,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,04 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 CHF. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,71 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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