Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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07.10.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Mittag leichter
Die Aktie von Holcim gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 64,72 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 64,72 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'765 Punkten steht. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,72 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,54 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 139'736 Holcim-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,53 Prozent. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 7,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Holcim am 02.03.2018 vor. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 CHF je Holcim-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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