Holcim Aktie News: Holcim am Freitag mit Verlusten

Das Papier von Holcim gab in der BX World-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 41,46 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 10'437 Punkten liegt. Bei 41,46 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den BX World-Handel startete das Papier bei 41,46 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 5 Aktien.

Am 27.07.2022 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6'440,00 CHF – ein Plus von 20,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 5'362,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Am 24.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 29.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2022 4,55 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch