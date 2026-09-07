Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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07.09.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Holcim gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 73,36 CHF.
Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 73,36 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'215 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Holcim-Aktie bis auf 73,06 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 73,42 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 18'208 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Mit einem Zuwachs von 12,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 6.70 Mrd. CHF, gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,72 CHF je Holcim-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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