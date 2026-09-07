Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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07.09.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 74,24 CHF.
Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 74,24 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'306 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Holcim-Aktie bei 74,42 CHF. Bei 73,42 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 307'997 Holcim-Aktien umgesetzt.
Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,18 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,05 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,72 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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